L’estate record dello sport Trionfi mondiali e pioggia di medaglie Da Gimbo a Rossi, Marini e Raffaeli: ecco l’Ancona che sogna e vince

di Giacomo Giampieri

Se sei di Ancona e pratichi sport non puoi che salire sul tetto del mondo. È un’estate da "febbre dell’oro", quella vissuta da atleti – grandi e meno – della Dorica, capaci di brillare e decorarsi del metallo più prezioso nelle rassegne iridate. L’ultimo, cronologicamente parlando, è stato l’armatore Alberto Rossi, che a Riva del Garda, appena due giorni fa, ha trionfato nel campionato mondiale Melges 32 di vela e ha conquistato, così, il suo sesto successo in carriera. Al timone dell’inseparabile Enfant Terrible-Adria Ferries, Rossi e il tattico Vasco Vascotto hanno regatato verso la vittoria, capitalizzando un netto vantaggio accumulato nelle ore precedenti sugli altri equipaggi che inseguivano.

Di oro in oro, l’altro recente è quello della leggenda nel salto in alto Gianmarco Tamberi. L’altista, lo scorso 22 agosto, ha compiuto un balzo nella storia della disciplina, arrampicandosi a quota 2 metri e 36 centimetri nei cieli di Budapest e raggiungendo quell’unico titolo che mancava ai Mondiali outdoor. Ecco perché da allora Gimbo siede nell’Olimpo dei più grandi dello sport azzurro, tra l’indimenticato velocista Pietro Menna, l’altista Sara Simeoni e quanti, prima di loro, hanno scritto pagine memorabili. Modestia a parte, non è affatto mister Half Shave "quell’essere umano che ha battuto i supereroi". Ma, piuttosto, è quel supereroe che si è confermato tale, dopo aver messo al collo anche l’unica medaglia ancora da vincere. Tamberi, per rinfrescare la memoria se ce ne fosse bisogno, è il primo saltatore italiano a vincere Europei, Mondiali e Olimpiadi. Ed è anche il secondo italiano di sempre, dopo il mezzofondista Alberto Cova tra il 1982 e il 1984, a centrare il Triplete. A voi le conclusioni.

E che dire, invece, di Tommaso Marini? Uno schermidore giovane e rampante, ma con un palmares che a guardarlo c’è da restare a bocca aperta. Nell’estate d’oro degli anconetani, anche lui ci ha messo del suo per farsi notare. Esattamente in quella afosa sera del 27 luglio quando, a Milano, Tommy ha trionfato nel Mondiale della prova individuale di fioretto maschile, riportando il Tricolore sul gradino più alto del podio dopo cinque anni. L’istantanea di quei momenti? Quel suo pianto finale, liberatorio, sapendo il periodo che aveva passato complice l’infortunio alla spalla, operata appena pochi giorni dopo il successo. A proposito: "Sto recuperando, siamo in linea con il programma che ci siamo dati", ha raccontato al Carlino qualche giorno fa, durante la presentazione dell’Ancona Calcio mentre gli ultras - lui che gareggia con la maglia Curva Nord sotto la divisa - lo acclamavano.

Insomma, è un’estate stellare per l’Ancona dello sport. E limitiamoci ai confini cittadini. Perché se allarghiamo alla provincia, come non menzionare la ginnasta chiaravallese, ma trapiantata a Fabriano, Sofia Raffaeli? Da campionessa mondiale uscente, lo scorso 27 agosto ha centrato l’ennesima medaglia (stavolta d’argento, è una notizia) nell’All-Around individuale ai Mondiali di Valencia. È una stella internazionale che brilla sempre più luminosa, Sofia, e in barba all’età ha la ginnastica nelle vene e la ritmica che scorre nel sangue. Un talento cristallino, una maturità da veterana. O ancora l’enfant prodige di Monte San Vito, Tommaso Brugnami? Un ginnasta che a 16 anni, non solo è campione del mondo juniores al volteggio, ma recentemente ha riportato a casa dal Festival Olimpico estivo della Gioventù la bellezza di sei medaglie, tra le quali quattro d’oro. Ancona sogna. E i tifosi? Ancora di più.