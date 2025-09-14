L’estate "svuota tutto". Chiudono bar e ristoranti

Oggi si chiude la stagione balneare, appuntamento con gli open bar per i clienti degli chalet. Quella dello ‘Svuota tutto’ è diventata ormai una tradizione che ogni anno si ripete negli stabilimenti e i bar del lungomare. Ieri la Baia del Porto ha chiuso anche la stagione danzante con l’ultimo appuntamento di ‘Baia Perreo’ e dà appuntamento al prossimo anno.

Oggi sarà una giornata di ‘All in’ anche allo Scalo Zero e da domani, gli stabilimenti inizieranno a prendere l’aspetto invernale. Ombrelloni ancora aperti, ma bar chiusi, così come molti bar sul lungomare hanno già scelto di accorciare le serrande. C’è chi come il ‘Batik Cafè’ di Cesano resterà aperto, come ogni anno, fino al cambio di orario e naturalmente meteo permettendo, ma c’è anche chi come il ‘Poquito Mas’ dai primi giorni di settembre ha scelto di restare aperto solo nel week-end. E da domani saranno in molti pronti a rialzare le serrande il prossimo week-end, ma solo in caso di bel tempo. In via di chiusura non solo bar, ma anche molti ristoranti del lungomare che hanno la gran parte dei coperti all’aperto. Mentre sui tavoli del consiglio comunale il tema della destagionalizzazione è un argomento fisso, avvalorato anche dal Fantasy Festival in programma dal 19 al 21 settembre sulla spiaggia di velluto, sui social esplode la polemica sulle gelaterie del lungomare chiuse durante la settimana. A lamentarsi, una turista che durante una passeggiata serata sul lungomare non è riuscita a trovare una gelateria aperta. Alcuni operatori balneari hanno già iniziato a rimuovere parte delle attrezzature e c’è anche chi ha già tolto la prima fila di ombrelloni.

Oggi ultimo giorno per i baywatch in torretta: la chiusura della stagione era stata inizialmente fissata per il 21 agosto, poi la Regione, lo scorso 11 agosto, con una delibera di giunta aveva anticipato la chiusura al 14, un modo per evitare agli operatori balneari di trovarsi in difficoltà nel reperire il personale addetto al salvamento. Da oggi stop anche al servizio di Guardia Medica Turistica e al presidio della Croce Rossa al porto della Rovere, già dal prossimo week-end, molti stabilimenti si presenteranno in ‘assetto’ invernale, tranne i parcheggi sul lungomare e nelle vie limitrofe che resteranno a pagamento fino al 30 settembre. Una scelta dell’Amministrazione criticata da molti, che ha allungato, rispetto agli anni precedenti, il servizio dei parcheggi a pagamento, compresi i parcheggi scambiatori, di due settimane.