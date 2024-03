"L’estraneo", in scena omaggio a Pirandello

La compagnia "Polvere di stelle" in scena oggi al teatro Portone di Senigallia col suo spettacolo "L’estraneo", tratto da "Uno, nessuno e centomila": la rappresentazione di una delle più celebri opere di Luigi Pirandello, ormai vicina ai cento anni di vita (è del 1926). Alcune storie hanno inizio per caso e quella mattina sarebbe trascorsa via nella più totale normalità se Vitangelo Moscarda, intento a specchiarsi per capire l’origine di un insolito fastidio alla narice, non avesse accusato la battuta distratta di sua moglie Dida a proposito del suo naso: "credevo ti guardassi da che parte ti pende". Una frase come tante, pronunciata nella più totale innocenza, ma capace di sconvolgere l’equilibrio del protagonista dell’opera teatrale, che fino a quel momento aveva sempre creduto d’essere uno per sé e per tutti e si scopre invece estraneo a sé stesso, una tra le centomila maschere costruite dagli altri a modo loro e per questo nessuno: un’opera che ancora oggi più che darci risposte ci fa fare domande. Lo spettacolo si tiene alle ore 17.15 con biglietto al prezzo di 10 euro. La biglietteria apre alle 16.30.