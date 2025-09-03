Letame lasciato davanti al tribunale. Insulti e offese contro i magistrati

Attacco al tribunale dorico, ieri mattina, in corso Mazzini. Qualcuno, poco prima delle 11, ha abbandonato una palata di letame davanti all’ingresso di Palazzo di Giustizia con quattro volantini, appoggiati sopra e con scritte offensive contro diversi magistrati dorici, pubblici ministeri e giudici, alcuni nemmeno più in servizio al tribunale ordinario e passati ad altre cariche. Un gesto provocatorio che fa riferimento sia al tribunale di Ancona che al tribunale di Venezia.

Nei quattro fogli, a sondo bianco, in parte scritti al computer e in parte scritti in stampatello con vari colori (rosso e celeste), c’era scritto "mafiosi-infami", "spazzatura" e poi riferimenti alla falsificazione di un verbale di udienza e al trafugamento di una memoria difensiva. Qualcuno che ce l’ha con la giustizia, probabilmente per una causa che non è finita come sperava o come voleva, qualcosa di datato nel tempo visti i nomi anche di magistrati che non operano più ad Ancona.

Nel foglio, in formato A4, il provocatore non si è firmato ma ha concluso con la frase "Viva l’Italia, Repubblica delle banane". Nel contenuto viene riportata anche tre volte la parola archiviazione e poi "istituzioni: menefreghismo". Lo sterco è stato lasciato vicino a un furgoncino parcheggiato, in una giornata ancora di poca affluenza in tribunale, dove le udienze penali riprenderanno a pieno ritmo solo dal 15 settembre. Chi è arrivato, probabilmente a piedi, è passato inosservato mentre compiva il gesto.

A dare l’allarme sono stati alcuni avvocati e utenti che entravano in tribunale e hanno notato i volantini appoggiati sopra il letame e hanno avvisto le guardie giurate in servizio all’ingresso. Informata la polizia giudiziaria sono scesi alcuni funzionari che hanno avvisato la presidente del tribunale Edi Ragaglia. "Se ne sta occupando la Procura – dice la presidente – ci sarà un’indagine per risalire al responsabile".

Sul posto è arrivata la polizia Scientifica che si è occupata dei primi rilievi prelevando i fogli in maniera accurata per vedere se ci sono delle impronte lasciate. Poi il letame è stato fatto portare via. Le indagini dovrebbero passare alla Digos, delegata dalla Procura. Le telecamere attorno al tribunale dovrebbero aver ripreso chi è stato perché riprendono tutta la piazzetta. Il reato ipotizzato va dal deturpamento al vilipendio fino all’oltraggio a un corpo giudiziario. Durante la mattinata è stato un continuo via vai di persone che si avvicinavano per capire cosa era successo.