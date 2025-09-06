Letame lasciato davanti al tribunale: l’autore incastrato dalle telecamere

Ancona, 6 settembre 2025 – È stato individuato l’autore della palata di letame lasciata davanti al tribunale di corso Mazzini, martedì mattina, piena di volantini con insulti nei confronti di diversi magistrati.

In due giorni la sezione di polizia giudiziaria della Procura, insieme alla squadra mobile, lo ha identificato grazie alle telecamere esterne di Palazzo di Giustizia che hanno ripreso in volto il responsabile. È un 76enne che abita in provincia di Ancona. Attraverso i fotogrammi del sistema di videosorveglianza, che riprendono bene tutto il piazzale antistante il tribunale, è stato possibile vedere che l’uomo è arrivato a piedi, con un secchio in mano pieno di sterco. Giunto a pochi passi dall’ingresso ha scaricato il contenuto a terra buttandoci sopra i volantini, in formato A4. "Spazzatura, mafiosi, infami", c’era scritto sui fogli bianchi dove con un pennarello aveva aggiunto, scritto a mano e in stampatello, i cognomi di giudici e pubblici ministeri, alcuni nemmeno più in servizio al tribunale di Ancona. L’anziano ha poi fotografato l’opera con il suo cellulare, come se fosse un trofeo di cui averne ricordo e memoria.

Ma proprio quegli scatti lo hanno incastrato perché trovati nel suo telefonino, insieme ad immagini relative al letame trasportato fino ad Ancona. Il 76enne è stato riconosciuto da alcuni investigatori che in passato hanno avuto a che fare con lui, non era un volto nuovo infatti alle aule di giustizia, per cause pregresse affrontate e che, sempre i poliziotti della pg, sono andati a ricercare prendendo spunto proprio dai nomi dei pubblici ministeri che lui stesso aveva citato nei fogli e dai due tribunali menzionati, quello di Ancona e quello di Venezia. Risaliti al suo indirizzo di casa sono andati nella sua abitazione, giovedì sera, su mandato della pm Valeria Cigliola.

Nell’appartamento c’erano altri fogli simili ai volantini posti sul letame, documentazione inerente vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto in passato e motivo del gesto dimostrativo. Controllati i cellulari che aveva a sua disponibilità gli agenti hanno trovato anche le foto scattate. Sono stati sequestrati. L’anziano, che in passato ha lavorato al porto, ha ammesso. Era indignato con le istituzioni per le archiviazione di una causa e ha voluto protestare così. E’ stato denunciato a piede libero per diffamazione aggravata.