Letame e volantini offensivi davanti al tribunale di Ancona: indagini in corso

Ancona, 2 settembre 2025 - Una mattinata shock ad Ancona, dove una palata di letame è stata trovata davanti all’ingresso del Tribunale ordinario in pieno Corso Mazzini. L’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 10.45, quando avvocati e utenti si stavano recando a Palazzo di Giustizia e hanno notato la presenza insolita e sgradevole. Accanto al letame erano stati lasciati tre volantini anonimi, scritti al computer ma completati con frasi a mano piene di offese verso i magistrati.

Sui fogli comparivano parole pesanti come “mafiosi”, “infami” e altri insulti, associati ai cognomi di diversi magistrati di Ancona. Non mancavano riferimenti anche al Tribunale di Venezia, con accuse che citavano presunti casi di “falsificazione verbale d’udienza” e “trafugamento memoria difensiva”. Altre scritte presenti sui volantini includevano termini come “spazzatura” e “archiviazione”, mentre una frase finale recitava “viva la Repubblica delle banane”.

Il gesto ha immediatamente attirato l’attenzione del personale di polizia giudiziaria del tribunale. Gli agenti sono usciti per verificare la situazione e hanno informato la presidente del tribunale. È stata anche richiesta la presenza della polizia scientifica per effettuare rilievi e raccogliere eventuali prove utili a identificare l’autore del gesto. Le telecamere di sorveglianza dell’edificio saranno visionate nei prossimi giorni per cercare di risalire a chi ha lasciato il letame e i volantini, mentre gli investigatori stanno valutando il contenuto dei messaggi per capire eventuali collegamenti con procedimenti in corso o archiviazioni recenti. L’episodio ha inevitabilmente suscitato forte indignazione tra magistrati, avvocati e cittadini, che hanno definito il gesto intimidatorio e fuori da ogni regola di rispetto.

Il Tribunale di Ancona, pur continuando a svolgere regolarmente le proprie attività, ha espresso preoccupazione per l’accaduto, sottolineando l’importanza della tutela della dignità delle persone che lavorano nella giustizia. Episodi di questo tipo, infatti, non solo rappresentano un attacco simbolico agli operatori della giustizia, ma rischiano anche di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Le indagini sono quindi aperte e proseguiranno nei prossimi giorni. Gli inquirenti stanno raccogliendo informazioni e cercando eventuali testimoni, nella speranza di individuare l’autore di un gesto che combina insulti verbali e materiale fisico in modo plateale e intimidatorio. La priorità resta garantire sicurezza e rispetto davanti agli uffici giudiziari, un luogo che deve rimanere simbolo di ordine e legalità.