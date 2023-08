"Let’s Marche", esulta pure l’ex Ct

Di testimonial in testimonial, ma almeno per ora senza cedersi... il testimone. Dall’ex ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini ecco i complimenti social al neo campione del mondo e capitano dell’Italia dell’Atletica, Gianmarco Tamberi. L’allenatore jesino si è rivolto all’altista anconetano condividendo ("repostando", direbbero i Millennials) una "storia" su Instagram. Una storia, guarda caso, pubblicata dall’Atim, l’Agenzia per l’internazionalizzazione e il turismo delle Marche, cui sia il Mancio che Gimbo sono ovviamente legati per le campagne promozionali portate avanti dalla Regione. "Questo signore, Gianmarco Tamberi ha vinto tutto – si legge nelle prime righe del post di Mancini, sovrimpresse su una foto di mister Half Shave esultante – Campione del Mondo". E poi, immancabile, il ‘claim’ individuato per valorizzare il territorio natale dei due straordinari sportivi in Europa e nel mondo: "Let’s Marche!". Che tradotto: "Andiamo nelle Marche!". Garantiscono due testimonial d’eccezione. Il mister, che all’antivigilia di Ferragosto si è dimesso da allenatore della Nazionale, resta saldamente al suo posto. Lo hanno confermato il governatore Francesco Acquaroli e il direttore dell’Atim Marco Bruschini. Idem Gimbo, altrimenti non potrebbe essere, "ambasciatore" social della regione.