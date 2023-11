"Lettera 22 - cortocircuito Olivetti", sul palco sale Isabella Carloni

Unire lavoro e arte, cultura ed economia, magari in vista di un ‘capitalismo dal volto umano’? Pura utopia? Non la pensava così Adriano Olivetti, protagonista di un progetto che stasera (ore 21.15, info 0717231797) presenta il suo primo ‘cantiere’ alla Nuova Fenice di Osimo. E’ ‘Lettera 22 - cortocircuito Olivetti’, ideato da Isabella Carloni, che lo ha scritto e co-diretto insieme ad Andrea Fazzini, e da lei interpretato con Meri Bracalente, Antonio Lovascio e Marco Vergati. La produzione è di Rovine Circolari Teatro, in collaborazione con Teatro Rebis, Amat e Comune. In realtà nonostante le derive di un’economia globale e ‘finanziarizzata’, il pensiero olivettiano è attualissimo. Carloni parla di "un progetto iniziato due anni fa", che ha portato prima a un concerto teatrale e ora al primo ‘cantiere’ dello spettacolo, un modo per condividere ancora di più quei contenuti. Poi la Compagnia preparerà il debutto estivo. L’obiettivo è riportare l’attenzione su "un visionario, ma anche un personaggio sottovalutato, nella cui vicenda emergono aspetti economici, etici e culturali. Lo spettacolo è una fantasmagoria che va oltre la semplice narrazione della storia di Olivetti, rielabora alcuni contenuti della sua ‘visione’ per innescarli nella storia contemporanea, per trasfigurarli nel linguaggio del teatro: una drammaturgia originale che evoca Bacon, Brecht e Shakespeare, nella convinzione che il confronto del mondo produttivo con i territori dell’arte possa essere non solo profondo e proficuo, ma necessario. Olivetti lo aveva intuito e praticato molto tempo fa".

Per l’attrice, regista e autrice lui "credeva veramente, ad esempio, nel fare entrare gli artisti in una fabbrica. Lo spettacolo nasce da una lunga ricerca e dall’incontro e dalla frequentazione con il mondo produttivo". ‘Lettera 22’ evoca la mitica macchina da scrivere, esempio dello ‘sguardo lungimirante’ dell’imprenditore.