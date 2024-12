Lettera a Babbo Natale: un appello per la cultura in città tra eventi e mostre

Considerato il clima già natalizio, ci permettiamo anche noi, seppur grandini, di inviare una letterina a Babbo Natale sperando che il calore spirituale di queste feste scaldi i cuori dei nostri amministratori, di ieri e di oggi.

Ecco, caro Babbo Natale, ci piacerebbe tanto che di cultura in città si ricominciasse a parlare per i suoi contenuti, i suoi eventi, le sue mostre, i suoi obiettivi e non solo invece per le battaglie politiche che si stanno innescando sulla sua già fragile tenuta economica.

Ecco Babbo Natale, regalaci meno tagli e scontri perché della nostra amata cultura si riempiono tutti la bocca poi però restano solo lacrime e sangue. Intanto, grazie per quello che potrai fare.