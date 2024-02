Lettera aperta alla città: "Insieme per l’ambiente"

Tutelare il porto e salvare l’ambiente. Altra Idea di Città lancia una lettera aperta alla città e ai comitati per ricompattarsi su alcuni temi caldi. Oltre al ‘no’ al molo Clementino per le Grandi navi da crociera, le cui procedure però stanno andando avanti, il movimento della sinistra anconetana presente in consiglio comunale con Francesco Rubini tocca anche il tema della mobilità urbana: "La giunta di centrodestra in campagna elettorale e a inizio mandato ha fatto promesse roboanti su stazione marittima, metropolitana di superficie, parcheggi e viabilità. Al momento, dopo nove mesi di sindacatura, nulla si è visto e non sappiamo cosa produrrà la famosa ‘filiera istituzionale’ di destra – attacca il consigliere comunale Rubini – Sindaco e assessori si contraddicono su tutto, in special modo sul Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile, ndr), sui parcheggi, sull’innalzamento delle tariffe, su piazza della Repubblica pedonabile o no, via della Loggia a senso unico o doppio. Insomma, la confusione regna sovrana. Per non parlare delle ‘zone 30km/h’ e delle ciclabili visto che quella dalla stazione al centro è stata cancellata senza una soluzione alternativa. L’abbrivio non è dei migliori".

La lettera aperta è diretta, inoltre, anche al resto dell’opposizione di centrosinistra in consiglio, a partire dal Pd, da sempre a favore del Molo Clementino: "Il porto rappresenta il fulcro della città – hanno detto Rubini e il nuovo portavoce del movimento, Giacomo Zacconi – Noi siamo da sempre contrari e la lettera rappresenta anche un appello alla mobilitazione alla ricerca di proposte alternative e al tempo stesso una sfida al progressismo civico e un invito a stare insieme. Non potevamo aspettare altro tempo, la lettera aperta serviva anche in vista della grande kermesse del G7 Salute di ottobre".

Sul Molo Clementino adesso a decidere non è più il centrosinistra, a Palazzo del Popolo c’è un nuovo inquilino e a lui si rivolgono Rubini e Zacconi: "Sono mesi che la Commissione richiesta per affrontare il tema della variante (datata 2019, giunta Mancinelli, attraverso cui è stata concessa la possibilità di modificare la destinazione d’uso del molo Clementino aggiungendo il capitolo delle crociere a quello militare, ndr) della banchina grandi navi non viene convocata nonostante le richieste di una discussione diretta. Classico ostruzionismo. Il sindaco Silvetti si è detto contrario all’opera e votando contro la variante avrebbe la possibilità di realizzare il suo intento. Nei prossimi mesi andremo a stanare tutte le posizioni per capire davvero cosa si vuol fare di quell’opera. Sull’allargamento del cantiere navale: Ancona non deve diventare come Taranto e la Fincantieri come l’ex Ilva, no all’assioma lavoristi/ambientalisti".

p.cu.