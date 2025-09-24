Lettera aperta del sindaco: "Caro lavoratore, ripensaci. Lo sciopero ora non aiuta". E sui social sale la rabbia

"Caro Lavoratore di Conerobus ti scrivo". Il documento postato ieri mattina sulla sua pagina social dal sindaco Daniele Silvetti ha suscitato diverse reazioni. Una accorata lettera diretta ai dipendenti che oggi aderiranno allo sciopero di 4 ore proclamato dalle principali sigle sindacali del territori e all’interno dell’azienda. Il tentativo estremo di scongiurare l’agitazione, specie a pochi giorni dal voto delle Regionali, mai così sentito. Quattro mesi fa le cose erano andate diversamente, l’incontro tra Silvetti e i sindacati aveva di fatto cancellato quello sciopero. Mentre nella sede di Conerobus andava in scena il confronto tra direzione aziendale e rappresentanti dei lavoratori, il leader della giunta di centrodestra ha postato la sua lettera: "Non comprendo ma rispetto la volontà di scioperare nella giornata di domani (oggi, ndr) – ha scritto Silvetti – Devo, da sindaco, prendere atto che i recenti incontri in varie sedi non ha scongiurato questa giornata di agitazione sindacale. Una scelta che non credo aiuti l’azienda in questo momento così delicato che dovrà per forza di cose vedere un suo rilancio attraverso il risanamento dei conti e una nuova strategia di gestione. Solo così potremo tutti assieme (le ultime due parole sono state scritte in maiuscolo, ndr) tutelare la stabilità aziendale, preservare i posti di lavoro e mantenere il controllo pubblico dell’azienda. Viceversa intravedo solo un’ulteriore passo verso lo smantellamento e l’acquisizione da parte del privato, che sta aspettando da tempo sulla riva del fiume con altri argomenti e atteggiamenti nelle contrattazioni, nelle scelte strategiche e nelle valutazioni occupazionali". Non è passato inosservato ai dipendenti di Conerobus il tono del testo firmato Daniele Silvetti; da una parte una sorta di scarico di responsabilità per le sorti aziendali proprio sulle spalle degli scioperanti, dall’altra una sorta di ‘avvertimento’ per ciò che potrebbe accadere. Proprio su questi passaggi si è consumata la protesta dei dipendenti Conerobus, indignati anche per il blocco dei commenti a quel post, alcuni dei quali nel corso della giornata sono scomparsi. La seconda parte della lettera insiste su un tema: "Se vi sono stati errori, difetto di comunicazione o indotta insicurezza tra i lavoratori mi assumo io ogni responsabilità. Chiedo però a ciascuno di voi, di ripensare allo sciopero e di tornare al tavolo istituito dal prefetto per discutere, modificare il piano presentato e di lasciare fuori della porta chi tenta di mettere uno contro l’altro o cerca di ricavarsi un ruolo o semplicemente visibilità".

Pierfrancesco Curzi