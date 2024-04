Lettera dell’avvocato: "Cadono pezzi dalla curva nord"

"Sono caduti pezzi metallici dalla struttura in metallo che forma la curva nord dello stadio Pacifico Carotti, durante la gara della Jesina contro l’Osimana, domenica". Così l’avvocato ed ex sindaco Marco Polita, che ha scritto al Comune e alle forze dell’ordine per segnalare il fatto "in nome e per conto di un giovane cliente (tifoso della Jesina)". "Si sono staccate – segnala Polita – piccole porzioni della struttura metallica, che sono state recuperate e depositate con preoccupazione a ridosso dell’ingresso del settore. Tale distacco postula la necessità del relativo ripristino e soprattutto dell’effettuazione di un’opera di controllo e manutenzione del settore per tranquillizzare i numerosi giovani frequentatori del loco". "All’inizio della stagione – spiega l’assessore allo sport, Samuele Animali – sono stati fatti interventi di manutenzione (la gestione è in capo a JesiServizi, ndr). La struttura risente dell’età e ne viene fatto un uso, diciamo così, intensivo. Provvederemo a nuove valutazioni tecniche. Dovremo anche verificare se la circostanza abbia origine accidentale quindi la struttura perda perde pezzi o sia intenzionale. Se fosse stata divelta il quadro sarebbe un poco differente".