"Lettera e Elle. Formule d’amore" scritto da Luca Recchi

Venerdì pomeriggio (ore 18, ingresso gratuito) alla Libreria ed Erboristeria del Benessere di Ancona, in corso Amendola, Luca Recchi presenterà il suo libro "Lettera a Elle. Formule d’amore" (Robin edizioni). Come si può leggere nella presentazione "questo libro è una ghirlanda che fiorisce: amore e dolore sono il mistero della trasformazione, un pulsare ritmato da eventi segreti, battiti perduti o respiri che ci vengono spezzati. Talvolta, nonostante tutto, un’altra luce trafigge gli eventi: una rosa sboccia nel cuore, imperlata di rugiada. Custode ne è la bellezza, enigma di luce e di tenebra. Così nasce questo testo". Per info e prenotazioni: 3341028885 (whatsapp).