Lettera alla maestra: “Papà ha preso mamma a testate”

Ancona, 17 aprile 2025 – Chiamava la loro mamma “cagna” e le diceva “fai schifo, non vali niente, se non porto a casa i soldi io morireste di fame”. Due bambini, di dieci e tre anni, avrebbero assistito spesso ai litigi in casa tra i genitori dove il padre sarebbe stato offensivo e anche manesco nei confronti della loro madre. La donna le avrebbe prese anche nella giornata contro la violenza sulle donne. Era il 25 novembre del 2023. L’uomo avrebbe preso la moglie a testate, provocandole una contusione alla ragione frontale e sette giorni di prognosi. Un episodio che è rimasto così impresso al figlio più grande tanto da scrivere una lettera alla maestra per raccontare cosa aveva fatto il padre in quella giornata che si celebra per ribadire il rispetto sulle donne ed evitare che si faccia loro del male.

“Cara maestra, ho visto papà che ha preso a testate mamma”, questo l’incipit della lettera fotografata poi dalla nonna materna e prodotta in sede di denuncia. Un grido di aiuto quello del bambino. Il padre è finito a processo con una duplice accusa, maltrattamenti aggravati in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della consorte.

La coppia è di origine moldava, lui ha 38 anni, è un camionista, lei ha 28 anni ed è un’artigiana. L’uomo, nel gennaio del 2024, si era reso protagonista anche di un fatto avvenuto in tribunale, durante l’udienza di separazione con la moglie. Camminando avanti e indietro sul ballatoio del quinto piano si era messo ad urlare “sono il guerriero di Dio”, bestemmiando, facendosi di continuo il segno della croce e spingendosi fino al davanzale per tirarlo a sé nel tentativo di spezzarlo. Erano dovuti intervenire la polizia e i carabinieri per fermarlo. Fu portato in ospedale e fu ricoverato qualche giorno in Psichiatria. Al tempo dei reati di cui l’imputato è ora a processo, difeso dall’avvocato Stefano Brugiapaglia, viveva a Falconara con moglie e figli. Stando alla denuncia sporta dalla vittima ai carabinieri, la donna è parte civile con l’avvocato Annavittoria Banzi, la situazione matrimoniale sarebbe degenerata dal 2017, prima della nascita del secondo figlio. Il marito avrebbe abusato spesso nel bere, aggredendo la moglie e offendendola come madre e come donna. “Cagna fai schifo, stati zitta se no ti giro” le avrebbe detto spesso.

La 28enne ieri è stata sentita in tribunale, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Roberto Evangelisti, e ha raccontato quanto vissuto per sei anni. “Mi diceva che i soldi a casa li portava lui – ha detto la donna – e io non valevo niente. Un giorno mi ha messo i vestiti in un sacco della spazzatura e li ha portati davanti casa di mia madre”. La denuncia l’ha fatta il giorno della testata. Ieri è stata sentita anche la madre della vittima che ha confermato l’indole aggressiva del genero. “Voleva avere ragione su tutto – ha detto la ex suocera – offendeva tutti, i figli e anche me”. E’ stata lei a consegnare ai carabinieri la foto della lettera scritta dal nipote alla maestra. Prossima udienza l’8 ottobre per proseguire con i testimoni dell’accusa. L’imputato ha sempre respinto gli addebiti. La vicenda sarebbe stata ingigantita, tra loro solo litigi di coppia.