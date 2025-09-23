Letti i nomi di 4mila bambini uccisi a Gaza

Anche Senigallia si è fermata ieri mattina per manifestare solidarietà e sostegno al popolo palestinese. Almeno 500 le persone che hanno voluto aderire allo sciopero indetto da alcune sigle sindacali di base e radunarsi in piazza Saffi per dire il proprio "no" al massacro in corso a Gaza e nei territori occupati dall’esercito israeliano. Come sta avvenendo in tutta Italia, con le manifestazioni e cortei di protesta in decine di città, anche a Senigallia studenti, docenti, rappresentanti del mondo politico, sociale e civile si sono uniti per ribadire la contrarietà alla guerra e, in particolare, a questo intervento militare nato formalmente come risposta all’attacco terroristico del 7 ottobre da parte di Hamas. Un raduno pacifico quello che si è svolto a Senigallia, con diversi striscioni e cartelli: "Taci quando le bambine e i bambini dormono, non quando muoiono"; "I tuoi nipoti studieranno il tuo silenzio"; "Non smettere di parlare della Palestina" e "Palestina libera". Slogan che fanno riferimento alla spinta dal basso affinché la politica faccia il proprio corso con decisione per fermare la strage della popolazione palestinese. La manifestazione segue un’iniziativa che si è svolta ieri, domenica 21 settembre, sempre a Senigallia. Nei vicini giardini Catalani, per ben sette ore, sono stati letti i nomi di quattromila bambini e bambine di età compresa tra 0 e 3 anni, uccise durante il conflitto. Ad alternarsi al microfono oltre 200 persone, compreso il vescovo Franco Manenti e il sindaco Massimo Olivetti.