"Lettori senza confini", al via nuovo progetto

Inizia oggi con un workshop di lettura a Trecastelli il progetto "Lettori senza confini". Il progetto – spiega Il Vigiliante, associazione di promozione sociale nata nel 2012 – vuole diffondere una "lettura intesa come esperienza sensoriale, emotiva e relazionale, alla portata di tutti", facendo dell’inclusione il suo tratto: ciascuno, con le proprie capacità e caratteristiche, potrà "leggere, creare, immaginare e rappresentare storie". Il primo appuntamento è oggi al teatro di Castel Colonna con un workshop di lettura ad alta voce, tenuto dalla drammaturga Stefania De Ruvo. Il laboratorio esperienziale si strutturerà in due momenti: in orario 10–13, introduzione alla lettura drammatizzata ed esercizi preparatori sulla voce: gestire tono, volume, ritmo, velocità, pause e respirazione. Poi in orario 14-17, lettura per adulti e bambini, analisi di alcuni dei testi proposti, dei personaggi e del loro linguaggio, studio delle espressioni facciali e gesti che accompagnano la lettura. La conclusione di questa giornata vedrà crearsi un gruppo di lettori appassionati che "abbraccino la diffusione della lettura, promuovendo occasioni di incontro e di condivisione senza confini".