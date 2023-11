Lettura, cinema, teatro e giochi di ruolo. Ora "Young adults" guarda verso Oriente

Torna domani (per dieci giorni), nella biblioteca di Fabriano, il festival "Young adults. Crescere in biblioteca con lettura, teatro, cinema, gaming-Japan edition". Nato tre anni fa per promuovere la lettura attraverso l’incontro di varie forme espressive (letteratura, teatro, cinema, fumetto e giochi di ruolo), il festival è dedicato a giovani adulti (dai 14 anni) e si propone in una nuova veste volgendo lo sguardo a Oriente. Taglio del nastro alle 16, poi la mostra "Kusudama", a cura di Chiara Giorgetti.