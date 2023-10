Letture e idee nel segno di Calvino: giornata ad hoc al museo Omero

di Raimondo Montesi

Cento anni fa moriva Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori italiani del secondo Novecento, autore di indimenticabili capolavori, come quelli della trilogia ‘I nostri antenati’. Oggi il museo Omero rende omaggio all’autore, scomparso nel 1985, proponendo al pubblico una serie di letture dal vivo e di ascolti di brani, adatti a chiunque, che si svolgeranno lungo le sale espositive della Mole Vanvitelliana. Calvino percorre lungo la sua copiosa e originale produzione immagini visive, plastiche e architettoniche che racconta attraverso i cinque sensi, lasciando immaginare persone, luoghi e mondi che sono diventati parte della nostra tradizione culturale. A partire dalla pubblicazione di ‘Palomar’, lo scrittore abbandona la concentrazione sul visivo, e risveglia ad una ad una le possibilità sensoriali dell’uomo con la raccolta ‘Sotto il sole giaguaro’. Il pubblico, passeggiando tra le sale espositive del Museo omero, potrà ‘accarezzare’ le opere e, attraverso un Qr-code, soffermarsi ad ascoltare parole che Calvino ha lasciato ai suoi posteri. L’appuntamento con i più piccoli e le più piccole è di mattina alle 11 e nel pomeriggio alle 17, momento in cui lo staff del museo leggerà alcune pagine tratte da ‘Fiabe italiane’. Si tratta di una celebre raccolta di duecento fiabe delle varie tradizioni orali di altrettanti luoghi e regioni d’Italia, riunite in volume da Calvino e da lui stesso tradotte in una lingua più ‘semplice’. Uscite nel 1956 per Einaudi, le ‘Fiabe’ vennero pubblicate nella collana I millenni. Tutte le attività odierne sono gratuite, e per parteciparvi non è necessaria la prenotazione. Oggi può anche essere l’occasione per visitare la ‘Collezione Design’ del Museo Omero, la quale espone trentadue oggetti che hanno fatto la storia del design italiano, e che dagli anni Sessanta ad oggi hanno vinto o sono stati menzionati per il Compasso d’Oro. Si va dalla Vespa Piaggio di Corradino D’Ascanio alla radio Cubo di Sappers & Zanuso prodotto dalla Brionvega, dalla Moka Bialetti alla macchina da scrivere Valentine realizzata dalla Olivetti.