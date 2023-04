L’eurodeputata Laureti in visita nelle nostre aziende

Lo scambio di cortesie unisce le Marche a Bruxelles. E così, dopo il viaggio dei ragazzi di Coldiretti Giovani Impresa in visita al Parlamento Europeo, l’ospitalità tocca ai marchigiani in occasione della visita dell’eurodeputata Camilla Laureti nella nostra regione. Tre tappe, in compagnia della presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni, tutte nella provincia di Ancona per un tour alla scoperta delle particolarità che illuminano il settore primario nella nostra regione. Come Frolla, il microbiscottificio di Osimo che si occupa di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate e che proprio con gli agricoltori di Campagna Amica ha stretto una collaborazione che ha condotto tutto lo staff alla finale nazionale degli Oscar Green 2022. Lasciata Osimo il gruppo ha raggiunto Jesi dove Francesca Gironi, presidente di Donne Impresa Marche e rappresentante di tutte le agricoltrici italiane a Bruxelles all’interno del Copa Cogeca, alleva i suoi cavalli, produce in proprio il foraggio biologico per nutrirli e porta avanti progetti di reinserimento lavorativo e messe alla prova. Ultima tappa del tour anconetano a Santa Maria Nuova da Giovanni Togni, agrichef e allevatore di animali nella sua Antica Fattoria. Un esempio di innovazione e multifunzionalità che nel tempo si è trasformata da semplice allevamento di capre a macellerie aziendale, agriturismo, fattoria didattica, agricampeggio e centri estivi.