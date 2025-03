L’evento europeista. Così Tajani lancia Ancona e spinge sul porto dorico: "Fondali ancora inadeguati"

"Ancona ha un sindaco bravissimo e le Marche restano una regione fondamentale per il governo. Quella di oggi qui ad Ancona è una manifestazione europeista". Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, ieri mattina è arrivato all’Auditorium della Mole Vanvitelliana per la tappa di avvicinamento al Congresso del PPE (Partito Popolare Europeo), previsto a Valencia ad aprile, e ad accoglierlo ha trovato il suo popolo, il ‘popolo azzurro’. Mentre riecheggiavano le note dell’inno di Mameli e quello di Forza Italia, scandito dalle immagini nostalgiche del fondatore del partito, Silvio Berlusconi, il Vice Primo Ministro è stato accolto da decine di doppiopetti e gessati, mentre lui indossava un comodo maglioncino blu sopra la camicia. Un Auditorium ‘Orfeo Tamburi’ pieno come non mai dove si sono susseguiti gli interventi e i lavori dei vari panel organizzati per l’evento.

Il Ministro degli Esteri Tajani ha spaziato attraverso gli argomenti politici del momento, dal piano di riarmo di Ursula Von der Leyen all’immigrazione, ma poi ha trovato anche il tempo per occuparsi di Ancona e delle Marche. Tra le righe anche l’indicazione di una notizia che avvicina la nostra regione sempre di più al meridione, staccandola, non solo geograficamente, da quelle trainanti del centro-nord: "Il Governo e i suoi esponenti di Forza Italia stanno valorizzando le Marche a Roma – ha detto Tajani – Grazie a un Ordine del Giorno del nostro Commissario regionale, Francesco Battistoni, la Camera ha deciso di impegnare l’Esecutivo a inserire le Marche in una Zes (Zona economica speciale) unica del sud Italia, in quanto regione facing out (rivolta verso l’esterno, ndr). Le Marche rappresentano uno dei cardini del nuovo sistema industriale che abbiamo intenzione di avviare su scala nazionale e a tal proposito stiamo cercando di capire cosa fare per rafforzare sempre di più il porto di Ancona. Senza uno scalo con dei fondali di pescaggio adeguati si fa fatica a portare le grandi navi porta container".

Tajani ha poi fatto solo un cenno alle infrastrutture, senza entrare sul tema dello stop dei lavori per il raddoppio della SS 16: "Si parlerà di opere infrastrutturali nel corso dei lavori della mattinata, perché, anche sotto questo profilo, noi riponiamo la massima attenzione sulle Marche, i nostri riflettori sono accesi su di voi e sull’importanza delle regioni centrali, di cui si parla troppo poco. Su Ancona, ripeto – ha aggiunto il segretario di Forza Italia – governiamo la città con un sindaco all’altezza come Daniele Silvetti di cui siamo contenti su come sta lavorando, come primo cittadino e con il suo ruolo dentro l’Anci. Ad Ancona e nelle Marche, inoltre, Forza Italia continua a crescere".

La vera, grande ospite dell’evento anconetano doveva essere la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che però non solo non ha presenziato dal vivo, ma ha lasciato la sua traccia solo con un videomessaggio registrato e con solo un rapido riferimento ad Ancona: "La pace e la libertà sono valori fondamentali dell’Unione Europea che dobbiamo difendere perché sono la chiave del nostro futuro – ha detto nel messaggio sciorinando un italiano quasi perfetto la politica maltese – non poteva esserci luogo più simbolico di Ancona per questo convegno. Da circa 25 secoli il suo porto rappresenta una delle strutture più strategiche d’Europa, opere come questa che sono il cuore pulsante dell’integrazione europea".