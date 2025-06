L’ex Area Antonelli inizia a prendere forma

Continuano i lavori nell’area ex Antonelli, nell’ambito del progetto di riqualificazione del complesso di vecchie officine del primo Novecento. Anche l’edificio principale è oggetto di interventi. È infatti in corso di affidamento il secondo lotto dei lavori per il recupero del sito di Villanova, dove sono partiti a marzo i cantieri per la realizzazione del primo lotto. In totale l’investimento, tra primo e secondo lotto, è di 3 milioni euro. Con il primo lotto si sta procedendo al recupero degli edifici che si affacciano su via Flaminia e via Monti e Tognetti. Con il secondo lotto, invece, la riqualificazione sarà estesa all’edificio centrale, che per anni ha ospitato il magazzino comunale.

In questi mesi con il primo lotto ci si è concentrati sugli edifici perimetrali, i due all’ingresso dell’area, affacciati su via Flaminia e quello che costeggia via Monti e Tognetti. Per il primo edificio, a destra dell’ingresso di via Flaminia, si sta procedendo a un importante consolidamento delle strutture in cemento armato. Saranno rinforzate le capriate con strutture in metallo e sarà rifatta la copertura. Per l’edificio a destra dell’ingresso si è evidenziata la necessità di rifare la copertura, così anche per quello che costeggia via Monti e Tognetti. Per tutti gli edifici è previsto il recupero delle strutture esistenti, perché rappresentano una testimonianza archeologica e architettonica industriale dei primi decenni del Novecento.

"Gli immobili saranno recuperati per creare un nuovo polo attrattivo, basato su attività culturali e ricreative per rendere sempre più vivibile e percorribile un’area periferica. Potranno così accogliere attività di ristoro e legate alla produzione artistica, spazi per praticare sport o per il gioco. Sarà inoltre realizzata una piazza con funzioni culturali, un’area a parcheggio coperta, un’area a verde pubblico attrezzato oltre al collegamento con la spiaggia – ricorda il Comune –. L’idea progettuale è quella di restituire quest’area situata lungo via Flaminia, in prossimità dello scalo ferroviario e dell’ex Squadra rialzo, al quartiere limitrofo di Villanova, facendola diventare il tramite con la spiaggia vicina e un luogo urbano a servizio dell’intera città".

Soddisfazione per il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi: "Vedere gli operai al lavoro nell’ex area Antonelli è un segnale concreto di rinascita per una zona che negli ultimi anni era rimasta vuota e inutilizzata. Il percorso di recupero degli immobili è finalmente iniziato e come amministrazione siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato, che rappresenta un passo importante verso la riqualificazione urbana e la restituzione alla città di questi spazi pubblici, con ricadute positive per tutto il territorio".