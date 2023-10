L’ex asilo delle Mimose nel mirino dei vandali

Bivacchi notturni o atti vandalici? Trovata aperta la porta dell’asilo delle Mimose da tempo abbandonato. Chiuso ormai da 11 anni, potrebbe essere diventato terreno fertile per senza tetto, a dimostrarlo, una porta aperta notata da alcuni passanti.

Difficile pensare che ad introdursi possano essere stati dei ladri, in quanto ormai da tempo, all’interno non c’è più nulla, a parte alcuni arredi vetusti. Prima la contestata chiusura, poi un progetto rimasto al palo, dopo le numerose polemiche sollevate e la nascita del Comitato ‘Salviamo gli alberi e la scuola di via delle Mimose’. Nel 2017 si era parlato di un palazzo di 22 appartamenti da destinare all’edilizia residenziale pubblica in collaborazione con l’Erap Marche, ha dato il via a numerose polemiche. Un progetto era invece preceduto da una ristrutturazione, di cui ad oggi necessiterebbe ancora l’immobile che in questo modo è diventato preda facile per balordi, ma anche senza tetto che nei mesi invernali possono utilizzarlo come ricovero. Lo stesso era avvenuto con l’ex Circolo Cremonini del Ponte Rosso, ma anche con le ex casette dei pescatori che si affacciano nella darsena Bixio, di cui erano stati murati gli accessi proprio per evitare intrusioni.