L’ex assessore attacca: "Lucio Corsi e Brunori Sas, pupilli del nostro festival. Ma lo hanno cancellato"

Da alcuni giorni i loro nomi sono familiari a milioni di italiani. Per Brunori Sas, e ancor più per Lucio Corsi, Sanremo è stata l’occasione per farsi conoscere dal grande pubblico, tanto più considerato l’esito finale, con un secondo (Corsi) e un terzo (Brunori Sas) posto a dir poco sorprendenti. Eppure a molti anconetani il nome dei due cantautori era già noto da un pezzo. Merito, anche, del festival "La mia Generazione", che dimostrando di averci ‘visto giusto’ ha ospitato entrambi in anticipo sui tempi, soprattutto riguardo Lucio Corsi (era il 2020). Una bella soddisfazione per l’ex assessore alla Cultura Paolo Marasca, che quel festival l’ha fortemente voluto, e che ora non può esimersi dall’esprimere il rammarico per la fine di quella bella avventura. In un post su Facebook Marasca scrive che "mentre l’assessore al Turismo di Ancona va a Sanremo per vendere i suoi prodotti, la città è ormai orfana da tre anni del festival ’La mia Generazione’, che però festeggia il secondo e il terzo posto proprio a Sanremo di due suoi pupilli". Marasca sottolinea di aver evitato, finora, di confrontare passato e presente della cultura in città, ma stavolta fa ‘uno strappo’, perché "è l’occasione per mostrare quanto sia miope la decisione di lasciare a casa un festival come LMGF. Non si tratta di rinunciare a due o tre concerti, infatti, ma di gettare alle ortiche una rete di relazioni che coinvolge i migliori artisti del Paese di tre generazioni. Una rete costruita con grande cura da Mauro Ermanno Giovanardi (storica voce dei La Crus e direttore artistico, ndr) e da Romeo Grosso con Arci e Comcerto di Ancona".

L’ex assessore aggiunge che Corsi e Brunori Sas alla Mole trovavano persone come "Stefano Mariani, il miglior fonico da palco d’Italia, Eric Bagnarelli, tra i migliori promoter del Paese, Guido Harari, il più grande fotografo musicale della nostra storia. E Luigi Vanvitelli". Loro e gli altri "sapevano chi incontrare, con chi parlare di nuovi progetti, quali manager e produttori c’erano. E passavano il tempo con i fans e con la città. Così gli artisti si legano, vogliono venire, tornano, ne parlano, promuovono. E regalano emozioni alle persone ben oltre la bellezza di un brano musicale. Dunque è un gran peccato che il Comune fosse a Sanremo, ma non per farsi bello della sua lungimiranza". Marasca ricorda anche che Corsi fu ospite del festival ‘Nottenera’ di Sabrina Maggiori, a Serra de’ Conti. "Fece un bellissimo set acustico. E anche da noi il concerto fu meraviglioso".

Ad applaudire Corsi alla Mole c’erano anche Alessia Formica e le sue amiche Giulia ed Eleonora, fans della prima ora. "L’abbiamo scoperto nel 2017 a Pesaro, quando aprì il concerto dei Baustelle – racconta Alessia – Siamo rimaste folgorate. Da allora lo abbiamo seguito in tutti i concerti che ha fatto nelle Marche. Ci piace il modo in cui suona e canta, i suoi testi geniali, visionari e onirici. Quello che fa non è mai banale. Ci abbiamo anche parlato, e si è dimostrato molto gentile, carino, e umile. Io di solito Sanremo non lo guardo, ma per lui l’ho fatto. L’ho anche votato...".