L’ex assessore Marasca: "Troppo menefreghismo. Così la Mole diventerà a rischio sopravvivenza"

di Andrea

Brusa

Un libro sulla Mole proprio nei giorni in cui le vicende cittadine la pongono al centro del dibattito politico: solo una coincidenza?

"È curioso ma è così, i tempi per l’uscita erano già stati decisi. Non è un libro polemico, infatti. E nemmeno un libro per elencare le cose fatte, Dio ce ne scampi. Nel dibattito che si è scatenato in questi giorni, direi che può essere uno strumento".

Ma crede davvero che ci sia una volontà politica di ridimensionare l’importanza della Mole per azzerare ciò che invece è stato fatto negli anni di amministrazione del centrosinistra? Oppure è semplicemente una questione di cantieri, magari mal organizzati?

"Credo che la questione sia più importante. Se ti interessa la cultura, ti informi da chi ci lavora, raccogli i dati, rifletti sui soggetti e sugli spazi, condividi e ascolti gli operatori. In questo caso, invece, siamo di fronte a un totale disinteresse, che si riflette su ogni decisione: non cerco di accelerare i lavori; non mi interrogo sul ruolo della Mole. E così via. È menefreghismo. Che sia a causa di rancore o di incompetenza, mi interessa poco".

Come lei scrive, "i Comuni hanno sempre meno soldi per la cura delle nostre bellezze monumentali eppure la politica illude di poter curare il patrimonio": la Mole ha alti costi di gestione, quanto il privato può aiutare?

"Il privato ha aiutato molto negli ultimi anni, e può aiutare anche di più. Ma il privato ha bisogno di un tornaconto e per averlo la Mole deve essere all’altezza. Nei programmi e nella visibilità, certo, ma anche nel modello organizzativo. Ne parlo nel libro: la Mole ha caratteristiche che le permettono di differenziarsi da altri luoghi tipici della cultura, questa è la strada per garantirsi la sopravvivenza. Che è a rischio se ci si muove male. E ci si sta muovendo molto male".

Cito ancora: "Ancona ha bisogno di sprovincializzarsi e la Mole in questo può essere molto utile". Come?

"Nel libro parlo di provincia e di provincialismo. La provincia è una grande opportunità, oggi. Il provincialismo il suo limite. La Mole può aiutare non solo Ancona ma tutte le Marche perché ha le caratteristiche di un porto di cultura, e può accentuare la nostra natura di luogo di attraversamento. Ecco, questo ci permette di essere provincia, ma di non essere provinciali. Creare possibilità non solo per noi stessi".

Ci si lamenta spesso che la Mole sia lontana dal centro per cui gli eventi lì organizzati portano pochi benefici al cuore cittadino: come avvicinarli?

"La Mole dista 650 metri dal centro. Questo è un falso problema. Si tratta di andare avanti con il progetto di via XXIX Settembre, di caratterizzare la passeggiata come un percorso Archi-Mole-Centro, di metterci una ciclabile, intanto. Tutte cose partite. Ci vuole solidarietà e fiducia, non competizione nell’arco di meno di un chilometro suvvia".

Da assessore l’hanno accusata di organizzare alla Mole eventi di nicchia. Cosa risponde?

"Mi sono occupato di eventi popolari e di eventi più di nicchia. Come è giusto faccia chi vuole far crescere la cultura e la città, bene o male poi non sta a me dirlo. In ogni caso, il casino che sta montando adesso per la Mole mi pare non sia tanto di nicchia".

Chi l’ha succeduta nel ruolo di assessore alla Cultura è finita più volte nel mirino per dichiarazioni e scelte: cosa non sta funzionando?

"È un lavoro difficile, che va fatto con tanta passione. Credo che questo sia il primo problema. La passione. Poi, manca del tutto la consapevolezza di essere lì per un settore, un servizio pubblico, e non per dirigere un supermercato. La cultura è un diritto sancito dalla costituzione, ci vuole un po’ di umiltà, di senso civico. Ma senza passione è dura".

Ha visto la mostra alla Mole sul Futurismo che ha segnato il ritorno di Sgarbi ad Ancona dopo anni di "esilio"?

"Non l’ho ancora vista, lo ammetto, ma non per pregiudizio. Considero Sgarbi un danno per la cultura e per la politica italiana, non l’ho mai nascosto, ma non posso certo prendermela con gli artisti del Novecento per questo".

Cosa intende per "la Mole come porto di cultura"? Mostre, concerti, convegnistica o cosa? In passato tra le idee bizzarre ci fu anche quello di farci una discoteca oppure un centro commerciale di lusso...

"La Mole ha le caratteristiche per essere diversa dalla maggior parte delle istituzioni culturali italiane, e per lavorare sul principio dell’accoglienza e dello scambio e non su quello della programmazione e della produzione tipiche. In questo senso è un porto, come Ancona. Non si fa a casaccio. Ma secondo un piano e un modello che prevede attività diverse (espositive, di spettacolo, di aggregazione). È stato fatto tanto in questi anni per permettere che ciò avvenga, diciamo che siamo all’ultimo miglio. Mi pare stupido rinunciarvi".

In sintesi, il messaggio che vuole lanciare con questo libro mai come oggi attuale?

"Il libro esprime un pensiero sul ruolo della Mole e propone un modello. Il messaggio è che la Mole può fare di noi una città migliore".