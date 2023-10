L’ex è ancora indagato: "Una nuova compagna, stesso lavoro, altra vita"

"Il mio assistito è tranquillo continua a lavorare come autotrasportatore, ha una compagna e una vita piuttosto serena nonostante le indagini. È convinto che prima o poi uscirà da tutta questa vicenda senza conseguenze". A parlare è Emanuele Giuliani l’avvocato di Simone Gresti, l’ex fidanzato di Andreea Rabciuc, unico indagato (per sequestro di persona) nella vicenda. "La famiglia del mio assistito ha dovuto acquistare una nuova automobile per via della prosecuzione del sequestro di quella del padre e che era in uso a Simone – spiega ancora Giuliani – visto che la madre ancora lavora e ha bisogno di utilizzare una vettura. Abbiamo chiesto il dissequestro dell’auto (un’Audi, ndr) come dei dispositivi elettronici, ma è stata respinta più volte. Purtroppo non abbiamo potuto accedere al contenuto del telefonino e dei dispositivi elettronici per le indagini difensive. In ogni caso nel caso in cui le indagini dovessero proseguire – conclude il legale – chiederemo di nuovo il dissequestro e magari valuteremo anche di andare dal Gip (che non ha ancora sentito Gresti)".