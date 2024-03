L’ex hotel Bagni nel puzzle delle ristrutturazioni

Dopo il progetto di riqualificazione dell’ex Iat si punta a quello dell’ex Hotel Bagni. Piazzale Morandi attraverserà un’altra estate con i suoi manufatti vetusti che presto potrebbero avere una nuova vita. Sarà così per l’ex Iat, per cui dopo i sopralluoghi, si potrà procedere con l’attivazione del progetto che prevede la demolizione dell’attuale manufatto che lascerà il posto a un parcheggio multipiano a due passi dalla stazione ferroviaria e in una zona strategica del lungomare. Un progetto che si sposa perfettamente con la pedonalizzazione del lungomare Marconi, che in questo modo avrà a servizio un parcheggio.

Era invece stato acquistato da privati l’ex Hotel Massi, struttura che si affaccia su piazzale Morandi e che l’anno scorso era stata data in uso alla Caritas per ospitare i minori arrivati ad Ancona a bordo delle Ong. Venduto all’asta e acquistato da un privato anche l’ex Hotel Eleonora, struttura ‘vintage’, che necessita di una forte ristrutturazione e che in parte, secondo indiscrezioni sarà un aparthotel: un mix tra appartamento e hotel che negli ultimi anni è presente in numerose località e molto apprezzato. Dopo l’ipotesi, poi sfumata, di trasformarlo in un polo sportivo, l’ex hotel Marche potrebbe ritornare a ospitare i turisti che scelgono di venire in vacanza sulla spiaggia di velluto. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe l’interessamento di alcuni privati che avrebbero messo gli occhi sulla struttura, tutta da rifare, ma che vanta una posizione centrale: a pochi metri dalla Rotonda, ma anche poco distante dal centro storico. Ex hotel Eleonora e ex hotel Marche rappresentano il biglietto da visita del lungomare e una loro riqualificazione in breve tempo sarebbe fondamentale non solo dal punto di vista estetico, ma anche da quello pratico. L’ex hotel Marche infatti potrebbe finalmente dare una risposta concreta alle tante richieste che spesso non riescono ad essere soddisfatte, in quanto in città gli hotel a quattro e cinque stelle si contano sulle dita di una mano. Un hotel di lusso, che potrebbe avere anche una parte ad aparthotel e naturalmente un’ala dedicata ai servizi che, proprio a seguito della chiusura di strutture importante, anno dopo anno sono notevolmente diminuiti sul lungomare. Ora che ha chiuso anche il supermercato di viale Bonopera, chiusura arrivata dopo del supermarket per quasi mezzo secolo è stato presente sotto l’hotel Palace, si punta ad avere, incluso nel progetto di riqualificazione, anche una parte commerciale.