L’ex moglie: "Mi diceva, se mi lasci ti sgozzo"

Da una parte la gelosia ossessiva, dall’altro l’abuso di alcolici. Il mix avrebbe trasformato un padre di famiglia al punto di minacciare, picchiare e offendere la sua compagna. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati è a processo davanti al collegio del tribunale dorico uno jesino di 39 anni.

Stando alle accuse che ha sollevato la sua ex convivente, di due anni più giovane e con la quale ha avuto dei figli, la donna avrebbe subito comportamenti violenti fuori e dentro casa dal 2014 al 2019 quando poi lo ha lasciato denunciandolo ai carabinieri. La coppia ha vissuto in Vallesina. Ieri la vittima, parte civile nel processo con l’avvocato Andrea Nocchi, è stata sentita in aula e ha ripercorso tutte le fasi del rapporto ricordando anche alcune delle minacce che l’ex le avrebbe rivolto.

"Se mi lasci ti sgozzo" quella più ricorrente e seguita anche da frasi offensive per dipingerla come una poco di buono. "Io volevo che lui si facesse aiutare – ha riferito sempre la ex compagna – per via dell’alcol perché quando non beveva noi andavamo d’amore e d’accordo". Stando alla denuncia sporta ai carabinieri l’imputato, difeso dall’avvocato Marco Pancotti, avrebbe alzato anche le mani sulla donna e l’avrebbe strattonata anche in gravidanza. In un litigio era finita di mezzo anche una figlia. Una notte lui si sarebbe anche arrampicato fino alla camera dove dormiva la donna, quando lei lo aveva già lasciato, per bussare alla finestra perché voleva parlarle. Prossima udienza il 21 giugno per sentire la versione dell’imputato che respinge tutte le accuse.