"L’ex Pescheria del Foro dedicata a Monachesi"

Dopo la morte di Monachesi la proposta di intitolargli un luogo pubblico, c’è anche l’appoggio dell’ex sindaco e consigliere del Pd Maurizio Mangialardi che per 10 anni lo ha voluto nella sua Giunta. "Enzo è stato protagonista del processo di rigenerazione urbana che ha cambiato Senigallia. E’ giusto intitolare alla sua memoria l’ex Pescheria del Foro Annonario, facciamolo insieme" le parole di Mangialardi. Nei giorni scorsi a rallentare sulla proposta sollevata da cittadini ma anche da molti operatori balneari ed esercenti del lungomare dove Enzo Monachesi ha lavorato una vita, prima nello stabilimento ‘Piccolo Lido’ e poi a ‘Playa del Rey’, stabilimento del lungomare Dante Alighieri che, la figlia Federica aveva già preso in mano lo scorso anno, quando la malattia non consentiva più al 53enne di lavorare a pieno. "Enzo è stato consigliere comunale, presidente del consiglio, assessore, ma è stato anche un imprenditore che, con il suo il suo lavoro e con il suo impegno sindacale, si è messo al servizio di una categoria, quella degli operatori balneari. Ma non va dimenticato il ruolo da protagonista che ha svolto nel processo di rigenerazione urbana, attraverso il quale ha restituito alla nostra comunità spazi che molti avevano dimenticato. Uno di questi è proprio l’ex Pescheria del Foro Annonario, un luogo che oggi è legato al suo impegno istituzionale".