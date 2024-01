L’ex Politeama Rossini in vendita sul web

L’ex Politeama Rossini vale un milione e 575 mila euro. Un pezzo di storia della città in vendita come ‘terreno’, ubicato nel centro storico del Comune di Senigallia, vicino alla piazza Del Duca e confinante con i giardini della più famosa Rocca Roveresca. "Il bene ricade nel centro storico del Comune di Senigallia, dove il tessuto edilizio può definirsi misto e caratterizzato da fabbricati ottocenteschi e novecenteschi, in cui, nella quasi totalità dei casi, si trovano spazi piccoli o medi con negozi ai piani terra e uffici e residenze ai piani superiori. Trattandosi del centro storico della città, l’immobile è raggiungibile da vie, destinate al traffico veicolare, come l’antistante viale Leopardi-SS 16, o vie pedonali, come via Chiostergi, destinata al mercato cittadino – si legge nella descrizione dell’annuncio –. Si tratta di un fabbricato risalente agli inizi degli anni Trenta, destinato a ospitare attività attrattive come cinema e teatro. Il progetto approvato dal Comune di Senigallia, iniziato e poi sospeso, prevedeva la riqualificazione e la ri-funzionalizzazione dell’immobile, tramite un intervento classificabile come ristrutturazione edilizia che consentiva il mantenimento della volumetria pre-esistente, modificandone però le quote dei solai interni e la superficie di piano complessiva". Cinque anni fa, un annuncio immobiliare era comparso e poi rimosso: ora invece, l’ex Politeama Rossini spicca tra gli annunci di immobili in vendita presenti in città su un noto portale online. Ma nonostante siano trascorsi cinque anni, il prezzo del bene è aumentato. Nell’annuncio precedente si parlava di circa un milione e 300mila euro, ma ora il costo di quel che resta dello storico edificio è aumentato, così come l’interesse che ci sarebbe da parte di alcuni privati, che avrebbero chiesto informazioni dettagliate sull’edificio. Sembra dunque sfumata la possibilità che l’ex Politeama Rossini rientri nella riqualificazione del comparto della Penna, dove a breve dovrebbero partire i lavori. Un restyling atteso in città da tempo nella speranza che l’incrocio possa essere velocizzato con una rotatoria. L’idea in passato era stata quella di realizzare un parcheggio al servizio del centro storico proprio al posto dell’ex Politeama Rossini. L’amministrazione comunale ha intanto acquisito l’ex Iat, dove sarà realizzato sempre un parcheggio multipiano al servizio del centro storico e lungomare.