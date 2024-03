L’ex poliziotto "sparatore". Messa alla prova vincolata al risarcimento dei danni

Il gip Carlo Masini ha richiesto un accertamento patrimoniale sulla situazione economica dell’ex poliziotto Alessandro Giordano per verificare se può risarcire il 22enne a cui ha sparato un colpo di pistola ferendolo alla gamba, in via Flavia, la notte del 21 gennaio dello scors anno. Nicolò Giommi, tifoso dell’Ancona calcio, aveva riportato 30 giorni di prognosi e dei punti invalidità per il proiettile che lo aveva colpito. Per Giordano, 41 anni, è ancora in sospeso l’ammissione o meno alla messa alla prova (la Map), chiesta dai suoi difensori, gli avvocati Paolo Campanati, Michele Magistrelli e Marco Chiarugi, una forma alternativa per non affrontare un processo penale che gli consentirebbe (se andrà a buon fine), facendo volontariato in una cooperativa sociale, di sospendere anche il procedimento. Alla Map si è opposto il legale del giovane ferito, l’avvocato Michele Di Ruggero, ritenendo la ferita da arma da fuoco, sparata da un poliziotto (non era stato ancora destituito è quel giorno era fuori servizio) un atto grave e non al pari di una guida in stato di ebbrezza per cui di solito vengono richieste le messe alla prova. In subordine, nel caso il giudice decidesse di accogliere la Map, l’avvocato ha chiesto che sia vincolata al risarcimento dei danni patiti dal suo assistito e quantificati per 30mila euro. Così la richiesta del gip, a scandagliare la solvibilità o meno dell’ex poliziotto, affidando il compito alla guardia di finanza. I militari dovranno riferire sulla situazione patrimoniale ed economica nell’udienza che è stata fissata per il 12 giugno prossimo. In quella sede si deciderà se ammettere l’ex agente alla Map. Intano Giordano ha perso il ricorso al Tar contro la decisione del ministero di destituirlo da poliziotto, ipotizzando un licenziamento illegittimo. Potrà ricorrere al Consiglio di Stato. L’accusa per lui è di lesioni aggravate dall’uso dell’arma e dai futili motivi. La notte della sparatoria avrebbe dato appuntamento sotto casa sua, al Q2, a Giommi e ai suoi amici, dopo un litigio avvenuto poco prima in discoteca della Baraccola.