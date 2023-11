L’ex preside: "Ma è gravissimo che non abbiamo sue opere esposte"

Nemo propheta in Ancona. Frase discutibile a livello formale, ma non dal punto di vista del senso, chiaro a tutti da molto tempo. Tra la città e i suoi figli illustri il rapporto è sempre stato difficile. Non fa eccezione Gino De Dominicis, geniale artista che secondo alcuni è nato "per caso" nel capoluogo marchigiano, manco fosse un Federico II, che venne al mondo in quel di Jesi durante un viaggio. Per l’ex preside del ‘Mannucci’ Francesco Maria Orsolini "Gino De Dominicis è stato un vero gigante dell’arte contemporanea. E’ importante quindi che si parli di lui, come in questa occasione. Mi chiedo come è possibile che Ancona non abbia delle sue opere esposte in modo permanente. E’ un fatto di una gravità incredibile. Anni fa alla Mole Vanvitelliana è stata esposta la sua opera nota come ‘Calamita cosmica’, anche se in realtà questo non è il suo vero titolo, o come ‘lo scheletrone’. Ebbene, per vedere questa che è una delle sue opere più importanti bisogna andare a Foligno". Il riferimento è al fatto che questo autentico capolavoro è stato acquisito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, e oggi si trova nell’ex Chiesa della SS. Trinità in Annunziata della cittadina umbra.

Per molti l’enorme scheletro creato da De Dominicis poteva restare alla Mole, se qualcuno si fosse impegnato veramente ad acquisirlo. Facile immaginare le conseguenze di una simile decisione. La Mole avrebbe attratto migliaia di persone, desiderose di ammirare una simile opera, davvero unica nel suo genere. L’intera città ne avrebbe beneficiato. E’ l’ennesima occasione perduta da Ancona, che troppe volte in passato non ha saputo valorizzare i propri stessi grandi personaggi.

D’altronde lo stesso Francesco Maria Orsolini lamenta il fatto che addirittura "nell’intera regione non c’è un museo di arte contemporanea. Auspico che ne venga realizzato uno". Chissà, forse potrebbe nascere ad Ancona, magari partendo da Gino De Dominicis. Un nome di culto per quel che riguarda l’arte del secondo Novecento, noto a livello internazionale.

