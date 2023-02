L’ex sindaco Consoli si ricandida: nel Comune però regna l’incertezza

Verso le urne dopo il commissariamento, Tiziano Consoli, il sindaco fatto cadere dalla sua stessa maggioranza e dall’opposizione lo scorso anno tenterà di riprendere la fascia tricolore. Lui sceglie di non commentare, ma la decisione sarebbe ormai presa. Il commissariamento del Comune non è stato affatto digerito dall’ex sindaco di orientamento di centrodestra il quale ha amministrato il Comune più popoloso delle media Vallesina con una lista civica e uno schieramento che dopo le urne è divenuto in parte leghista. A ottobre scorso si sono dimessi in blocco sette consiglieri comunali, di cui tre di maggioranza, e questo ha causato lo scioglimento del consiglio, costringendo il sindaco Tiziano Consoli a fare le valigie al suo quarto anno di mandato. Al suo posto il commissario prefettizio Gloria Sandra Allegretto che ha portato avanti decisioni anche drastiche come lo sfratto delle associazioni dal centro 6001 di Moie e dall’ex scuola elementare. Nella città natale di Gaspare Spontini fervono gli incontri tra le segreterie dei partiti e il mondo civico. Domani ci sarà un summit tra partiti per tentare di mettere in piedi coalizioni e liste che possano puntare a cercare di governare la città oggi guidata dal commissario prefettizio. Tante le questioni anche delicate in ballo in uno dei Comuni di riferimento della Vallesina. In settimana dovrebbero essere più chiari gli scenari politici nella città di Maria Montessori dove l’avvocato Roberto Sabbatini ha già annunciato la sua discesa in campo con una lista civica che non includerà simboli di partito. Entro la settimana che sta per entrare la maggioranza uscente di Chiaravalle dovrebbe annunciare il proprio candidato che dovrebbe essere l’assessora e vicesindaca Cristina Amicucci. Si attendono anche le decisioni del centrodestra che starebbe cercando di individuare, non senza difficoltà, un candidato unitario.

Sara Ferreri