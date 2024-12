L’ex sindaco Pirani: "Chiedo scusa alla città"

"Mi prendo 4-5 mesi per riavvolgere il nastro e poi si vedrà. Le dimissioni in extremis del leader delle liste civiche Dino Latini non avrebbero convinto chiunque. Non sono arrivate garanzie in questi 20 giorni sulla possibilità di governare in maniera stabile per gli altri quattro anni e mezzo. Chiedo scusa alla città, questi mesi sono stati difficili". Ancora laconico ma tagliente l’ormai ex sindaco di Osimo Francesco Pirani all’indomani della conferma delle dimissioni dopo i 20 giorni concessi per il ripensamento. Sotto choc, si dice, Latini, che si prende qualche giorno per parlare di quello che ormai è diventato il "caso Osimo".

Già per lunedì la Prefettura potrebbe nominare il commissario prefettizio che guiderà Osimo fino alle elezioni anticipate che dovrebbero tenersi a maggio. Il commissario dovrà sciogliere il civico consesso e potrà portare avanti solo atti di natura non politica. Totale il silenzio da parte dell’ex maggioranza cittadina, scomposta. "Forte rammarico per la città e grande delusione per chi non ha saputo mettere da parte vecchi rancori e interessi personali per il bene della comunità – afferma il gruppo Rinasci Osimo che si è staccato settimane fa dagli antonelliani – Per non parlare che le nuove competenze e i nuovi volti della politica sono stati esclusi dalla vecchia politica, fatto salvo chiaramente Matteo Sabbatini, assessore al Bilancio. Che si apra una nuova fase di rinascita".

Il commissario regionale dell’Udc Antonio Saccone dichiara: "C’è solo da chiedere scusa agli osimani. Hanno prevalso i personalismi e le incrostazioni del passato rispetto al senso di responsabilità e rispetto alla volontà popolare. Le dimissioni di Latini, un atto responsabile e generoso, non sono servite al superamento della crisi. L’ex sindaco aveva già deciso, dal primo giorno delle sue dimissioni, di gettare la spugna".

Il capogruppo del Pd in Consiglio Paola Andreoni afferma: "Sappiamo benissimo cosa c’è da fare, dobbiamo continuare ad ascoltare e stare vicino ai cittadini, dobbiamo evitare il ripetersi di una situazione incresciosa come quella vissuta in questi ultimi mesi". Thomas Braconi, segretario della Federazione Pd di Ancona, dice: "Le dimissioni del sindaco Pirani sono un segnale di disfacimento di un progetto politico che ha messo Osimo in difficoltà per troppo tempo. Questo non è stato un problema di ideologie ma di capacità di governare e di rispondere ai bisogni dei cittadini". Chantal Bomprezzi, segretaria del Pd Marche, aggiunge: "Le dimissioni del sindaco sono anche una sconfitta per la Regione Marche, che ha visto compromessi i risultati a livello territoriale. Con le regionali alle porte Osimo diventa strategica ma è necessario un cambio di rotta".

Silvia Santini