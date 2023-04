L’ex sindaco Simoncini: "Il Comune acquisisca la Palombara di via Cola"

L’ex sindaco di Osimo Stefano Simoncini, attuale consigliere delle Liste civiche, chiede al Comune, tramite una mozione da discutere dopodomani in Consiglio, di acquisire la casa di via Cola a Passatempo, detta la Palombara, esercitando il diritto di prelazione in considerazione dell’alto valore storico e architettonico dell’edificio che, dopo attento restauro, potrebbe così diventare pubblico. "Tali strutture fortificate erano utilizzate come deposito dei cereali in difesa dalle frequenti scorribande di ladri o di soldati di passaggio. E’ l’unica struttura simile rimasta nel Comune di Osimo e tra i pochi del Centro Italia – dice –. Potrebbe diventare struttura museale etnoantropologica (Museo della Mezzadria) o fattoria didattica". Intanto avrà nuova vita la Casa del popolo, ex sede del Pci osimano, inutilizzata da oltre un decennio e ridotta in stato di semi abbandono. La Fondazione Primo Maggio, proprietaria dell’immobile, ha deciso di donarla gratuitamente al Comune, con la garanzia però che venga mantenuta una finalità pubblica.