L’"Exemplum Vitae" al fotografo Giorgio Pegoli

Premio "Exemplum Vitae", conferito da Rotary Club al fotografo Giorgio Pegoli per il suo straordinario impegno nel fotogiornalismo. "Il premio, istituito nel 1990, rappresenta un attestato di stima per coloro che, con dedizione e integrità, si sono distinti nel proprio lavoro senza cercare il facile successo o il guadagno a ogni costo. Giorgio Pegoli incarna perfettamente questi valori, avendo dedicato la sua vita a raccontare le tragedie e le realtà della guerra attraverso il potere evocativo delle immagini – spiegano gli organizzatori - L’evento ha visto la partecipazione di numerosi soci, con una parte scientifica curata da Stefano Schiavoni, Marco Pettinari e Letizia Palazzesi, introdotta dal Prefetto del Club Federico Biondi e dal Presidente del Rotary Senigallia, Alessandro Marinelli. Un ringraziamento speciale va a Michelangelo Guzzonato, promotore dell’iniziativa". A ritirare il premio è stato il figlio Simone: Spesso a rischio della propria vita, Pegoli ha saputo catturare immagini di straordinario impatto emotivo, portando l’osservatore dentro la realtà del conflitto. Le sue fotografie, realizzate esclusivamente con sistemi analogici e con una sapiente gestione della pellicola, si distinguono per l’eccezionale qualità e per la capacità di trasmettere emozioni profonde" - concludono gli organizzatori -