L’exploit di Claudia "Papà l’ho già battuto Quando siamo in mare siamo solo avversari"

di Giuseppe Poli

Claudia Rossi riparte dal Melges 32. La tre volte campionessa europea sul J70, campionessa del mondo in offshore doppio misto nel 2021, lo scorso anno ha partecipato al Mondiale di Melges 32 facendo parte dell’equipaggio guidato da papà Alberto, giunto secondo su Enfant Terrible. Quest’anno è al timone del suo Melges 32 e sembra davvero cominciare a fare sul serio.

Claudia, che effetto ha fatto battere suo padre?

"E’ sempre una bella soddisfazione, perché è l’avversario che temo di più in acqua. Significa aver gestito bene la tappa, aver navigato nel modo giusto. Quando andiamo in acqua entrambi lo facciamo per vincere. Ma era già successo altre volte, la prima, però, con questa barca". Com’è suo padre da avversario?

"Molto difficile da battere, la vela è uno sport in cui vince chi sbaglia meno e mio padre è estremamente costante, commette pochi errori. Noi abbiamo giornate in cui andiamo bene e altre in cui recuperiamo tutto nel finale. Il suo è sempre l’equipaggio che temo di più".

Cosa vi siete detti prima della giornata conclusiva?

"In realtà nulla di particolare, quando siamo in mare siamo realmente avversari, con grande rispetto reciproco. Siamo sempre insieme, prima della regata c’è sempre un momento di confronto sulle condizioni della giornata, un in bocca al lupo e poi si mollano gli ormeggi".

E alla fine, dopo la regata decisiva?

"C’è stato un grande abbraccio, mio padre era molto contento per il risultato di entrambi. A me è andata grassa, perché se lui avesse vinto anche la prima prova di giornata avrebbe vinto la tappa del circuito, visto che i primi tre sono arrivati a pari punti, e mio padre quarto con un punto di distacco".

In generale, quali sensazioni a Puntaldia?

"Sono molto contenta di come sono andate le cose. Era l’esordio in questa classe, ancora non ho avuto molto tempo da dedicarle, il mio equipaggio è interamente nuovo, ci manca ancora del rodaggio. Non mi aspettavo una simile performance, immaginavo che fossimo più indietro. Questo mi fa ben sperare ma so che dovremo lavorare parecchio in vista del Mondiale di fine agosto".

Intanto avete messo alle spalle pure i campioni del mondo.

"E’ stato entusiasmante, quell’ultima poppa, si è deciso tutto all’ultimo metro, abbiamo tagliato l’arrivo per pochissimo davanti al campione del mondo, quel mezzo metro che ci ha consegnato il secondo posto".

Come descriverebbe il Melges 32 a chi non conosce l’imbarcazione?

"E’ una barca molto tecnica che richiede grande coordinazione nell’equipaggio, un aeroplano sia con vento leggero che con quello forte".

Dopo questo secondo posto cambiano le prospettive della stagione sul Melges 32?

"Sicuramente sì, come al solito mi piace alzare l’asticella e, come tutti, ambisco a vincere il Mondiale di quest’anno. Parto un po’ svantaggiata, in fatto d’esperienza, ma da quello che s’è visto a Puntaldia penso di avere tutte le carte in regola per riuscirci".