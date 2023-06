"L’Extasy aveva debiti ipotecari per 5 milioni"

"L’immobile che avrei distratto aveva sì un valore di 6 milioni di euro ma era, e lo è ancora, gravato da debiti ipotecari per oltre 5 milioni di euro ed aveva debiti erariali per oltre un milione di euro, che sto ancora pagando. Quindi se due più due fa quattro non solo non ho avuto nessun comportamento fraudolento ma sto addirittura pagando di più. I fatti risalgono al 2010 quindi al di fuori di ogni sospetto". Così l’imprenditore Roberto Busco commenta la condanna arrivata giovedi scorso in tribunale, per bancarotta distrattiva, che gli ha inflitto tre anni. Oggetto del processo che lo ha visto imputato era una delle società che ha guidato nei suoi anni lavorativi, durante i quali ha creato posti di lavoro vagliando idee innovative. Per l’accusa Busco avrebbe distratto l’immobile di via Scataglini, l’ex centro Extasy, del valore di oltre 6 milioni e mezzo di euro, conferendolo, nell’ambito di una operazione di scissione societaria, alla società Dedoma srl, di cui era legale rappresentante. Così avrebbe determinato una perdita del patrimonio netto della società fallita, di quasi un milione e mezzo di euro, gli ha contestato la procura. "Se il Comune, alla fine del 2012, non avesse sequestrato l’Estasy, ricordo illegittimamente, tutto sarebbe andato avanti con la massima regolarità - sostiene Busco - ed oggi sarei una persona rispettabile e rispettata. Invece sono considerato un malfattore. Una cosa mi preme sottolineare, la richiesta di fallimento della Delta Italy (che gestiva il maxi capannone alla Baraccola, ndr) è stata fatta quasi esclusivamente da aziende di servizi". Quando Busco dice che i fatti risalgono al 2010 si riferisce "alla scissione fatta per separare la parte immobiliare e commerciale da quella produttiva". "Che senso aveva - osserva l’imprenditore - pensare di sottrarre dei beni quando tutto andava regolarmente?".

ma. ver.