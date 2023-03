Lezione di legalità per gli studenti

Lezione di legalità per gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore "Morea-Vivarelli" di Fabriano, in particolare per gli alunni dell’indirizzo agrario, articolazione "Gestione dell’ambiente e del territorio".

A salire in cattedra sono stati il capitano Mirco Marcucci, comandante della compagnia Fabriano, il maresciallo Tiziano Latini comandante stazione carabinieri Forestale di Sassoferrato e il maresciallo Simone Novelli comandante stazione Forestale di Fabriano.

Era gremita dei ragazzi delle classi quarte l’aula magna dell’Istruzione superiore "Morea-Vivarelli" presente anche il dirigente scolastico Emilio Procaccini, per conoscere da vicino le norme anche sul maltrattamento degli animali e sugli incendi boschivi.

Spazio anche alla normativa agroalimentare e più in generale alle competenze dei forestali. Sono state affrontate tematiche specifiche, considerando il loro indirizzo di studio. Numerose le domande e richieste di approfondimento. Nei giorni scorsi i militari hanno tenuto una analoga lezione di legalità all’Istituto Bettino Padovano Corinaldesi, sede distaccata di Arcevia con oltre 60 ragazzi.