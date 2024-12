Lezione spettacolo di Cesare Catà:: "Se Giasone fosse rimasto single"

Al via oggi il primo di due appuntamenti con il filosofo e performer teatrale Cesare Catà, entrambi incentrati sulla mitologia come elemento fondante della storia odierna e cultura per stimolare curiosità, creatività e interesse verso il patrimonio classico, attraverso il racconto di miti, divinità ed eroi. Alle 18.30 al teatro La Nuova Fenice di Osimo va in scena "Se Giasone fosse rimasto single", lezione-spettacolo sugli Argonauti e Medea: mescolando i linguaggi della filosofia e della stand-up comedy, la lezione spettacolo si presenta come un anomalo monologo nel quale la storia di Medea, di Giasone e degli Argonauti è narrata con costanti riferimenti all’universo delle relazioni amorose nel mondo contemporaneo e della vita da "single".

Lo storytelling dell’epica antica si interseca con le contraddizioni dei tempi moderni, alterando registri e idiomi differenti. Gli spettatori sono incitati a un viaggio mirabolante come quello degli Argonauti, in un percorso che ricerca significati simbolici nascosti dei testi classici, tra ironia e indagine filosofica. Prossimo appuntamento giovedì 16 gennaio, stesso posto stessa ora, con "Odissea juke box", lezione-spettacolo interattiva sul poema omerico, scena che invita gli spettatori a una riscoperta del poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici e filosofici in un’alternanza di storytelling e letture sceniche. Ingresso libero.