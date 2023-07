Lezioni a Jesi: La Martiri della Libertà pronta per il nuovo anno scolastico

"La scuola Martiri della Libertà sarà definitivamente pronta per il nuovo anno scolastico, anche il giardino esterno. Sono stati stanziati 150mila euro in più per i lavori". A renderlo noto l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni ieri, rispondendo a una interrogazione del consigliere democrat Filippo Bartolucci. "Il rientro della scuola nel plesso lo scorso aprile – ha spiegato l’assessora – è stata una scelta condivisa con la dirigenza dell’istituto comprensivo cui era stato proposto e che l’ha accettato. Un rientro fortemente voluto proprio per consentire ad una comunità scolastica di riappropriarsi, dopo tanto tempo, dei suoi spazi. I lavori rimanenti sono rimasti sospesi fino a che sono durate le lezioni e sono ripresi in estate: si stanno realizzando la rampa esterna e sistemando il marciapiede di fronte alla Martiri e da cui vi si accede, operazione che non era originariamente prevista. Il rientro a scuola e ora questa pausa estiva hanno anche dato modo di notare e intervenire su ritocchi e la rifinitura per spazi sempre più di qualità. Anche lo studio cromatico che dovrà abbellire gli ambienti sarà pronto per la fine di agosto.

Sa.fe.