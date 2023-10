Lezioni al Parco zoo per i futuri veterinari

Anche gli studenti di veterinaria a lezione al Parco Zoo Falconara. Una novità per il giardino zoologico marchigiano, che per la prima volta ha avviato una preziosa collaborazione con l’Università di Camerino. Protagonisti dell’iniziativa sono ovviamente gli animali, che saranno studiati ed osservati da 52 studenti dell’ultimo anno del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria.

Accompagnati dal tutor universitario e dal medico veterinario del Parco, il dottor Raffaello Gambi, si occuperanno di valutare determinati aspetti della salute di alcuni esemplari ospitati nella struttura, in particolare giraffe e okapi.

Gli incontri, cinque in totale da due ore e mezza ciascuno, rientrano nell’ambito dell’insegnamento ‘Clinica medica, terapia e medicina legale’ ed hanno preso avvio recentemente. Prevedono una parte teorica e una pratica.

"Per l’Ateneo camerte avere uno zoo nelle vicinanze rappresenta una grande opportunità in quanto gli universitari possono studiare, osservando ‘dal vivo’, gli animali esotici. Generalmente infatti, si approfondiscono i pet, ovvero gli animali da compagnia, e quelli da allevamento - spiega il veterinario Gambi -. I 52 universitari stanno portando avanti un’esercitazione pratica sulla body condition score delle giraffe (per valutare se l’animale ha un peso ideale o un contenuto di grasso maggiore o inferiore alla norma) e una sulla fecal condition score degli okapi. Gli studi condotti nella nostra struttura rivestono un ruolo fondamentale per approfondire aspetti di alcune specie, altrimenti difficili da monitorare nel loro habitat naturale". La nuova collaborazione avviata con Unicam offre un’opportunità di formazione importante per i futuri veterinari. Ogni anno il Parco Zoo promuove programmi di ricerca ed ospita tesisti, ricercatori e dottorandi dall’Italia e dall’estero.