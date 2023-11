Lezioni di italiano al Centro Culturale, ripartite le lezioni

Sotto la guida del presidente Mekri Kader al Centro Culturale sono ripartire le lezioni di italiano per gli stranieri che frequentano lo stesso centro. "Il corso – spiega il presidente Mekri Kader – è in collaborazione con varie associazioni e sin dall’anno scorso ha riscontrato un grande successo e un elevato numero di frequentanti, a cui abbiamo fornito un supporto non solo dal punto di vista "scolastico" ma anche morale, dando la possibilità di potersi ben integrare e conoscere la società circostante e le leggi italiane".