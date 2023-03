Lezioni di legalità, poliziotti a scuola

La Polizia di Stato continua gli incontri con gli studenti delle scuole nell’ambito del Progetto "PretendiAmo Legalità". In questi giorni gli agenti hanno incontrato le classi terze dell’Istituto Alberghiero "A. Panzini" di Senigallia. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi relativi alle droghe, i pericoli derivanti dal loro uso, le conseguenze penali e amministrative relative al loro possesso eo consumo. Inoltre, è stato presentato il lavoro della Polizia di Stato e i diversi ambiti di competenza in cui i poliziotti sono impegnati e, in particolar modo, le attività della Polizia Scientifica mostrando alcune tecniche di rilevamento delle impronte e dell’acquisizione di fonti di prova sulla scena del crimine. L’incontro è stato anche caratterizzato dalla testimonianza diretta di un responsabile della Comunità Papa Giovanni XXIII che ha parlato ai ragazzi della propria esperienza legata all’uso delle droghe e alla conseguenze che ha dovuto patire sia in termini giudiziari che umani. Gli studenti si sono mostrati molto interessati e attenti ponendo molte domande agli operatori di Polizia del Commissariato i quali hanno fugato dubbi, curiosità e richieste ulteriori di informazioni. Incontri che consentono ogni volta di diffondere messaggi di legalità per una formazione civica a diverse centinaia di studenti.