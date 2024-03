Lezioni e conversazioni su Vanvitelli

Nel 2023 sono stati ricordati i 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli. Molte le iniziative organizzate, ma una figura del genere consente una miriade di ‘spunti’ per studi e riflessioni che non abbracciano solo l’ambito dell’architettura. Così, l’Università Politecnica delle Marche ha deciso di organizzare due attività di ‘approfondimento’: un progetto di orientamento per le scuole superiori della provincia, ‘A scuola da Luigi Vanvitelli’, che si concluderà con una mostra nella chiesa del Gesù a giugno, e ‘Conversazioni sull’eredità di Luigi Vanvitelli nelle Marche pontificie’, un ciclo di incontri con alcuni tra i massimi studiosi del tema, dedicati alle opere realizzate dal creatore della Mole nelle Marche (Ancona, Loreto, Pesaro, Fano, Macerata), che ha lasciato un patrimonio artistico e storico da far conoscere soprattutto ai giovani che lo ‘erediteranno’.

Si inizierà il 15 marzo con ‘Luigi Vanvitelli paesaggista, architetto, costruttore: idee e opere per Ancona’ (relatori Fausto Pugnaloni della Politecnica e Adriano Ghisetti Giavarina dell’Università ‘D’Annunzio’ di Chieti-Pescara). L’8 aprile si parlerà del contesto romano e della committenza pontificia, mentre il 7 maggio toccherà al contesto partenopeo, ovvero al Vanvitelli paesaggista e costruttore. Interverranno tre docenti di atenei campani, Alfredo Buccaro, Riccardo Serraglio e Danila Jacazzi. Il 12 giugno il tema sarà ‘Luigi Vanvitelli per San Pietro’, mentre il 4 luglio Werner Oechslin della Fondazione Biblioteca Werner Oechslin di Einsiedeln e Cettina Lenza dell’Università della Campania ‘Vanvitelli’ parleranno della professione dell’architetto nel ‘700.

Il Rettore Gian Luca Gregori osserva che "i progetti e le opere di Vanvitelli nelle Marche compongono un itinerario paesaggistico e culturale di grande rilievo che merita di essere diffuso e messo a disposizione di tutti. Le conversazioni non sono rivolte solo all’accademia e a specialisti ma vogliono condividere con cittadini e studenti queste pagine della storia della regione".

L’assessora alla cultura della Regione Chiara Biondi sottolinea che studiare Vanvitelli significa valorizzare il nostro patrimonio artistico e architettonico. Vanvitelli ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto culturale delle Marche. E’ nostro impegno costante promuovere la conservazione e la diffusione della sua eredità affinché possa continuare a ispirare e arricchire le generazioni future". La sua ‘collega’ del Comune, Anna Maria Bertini, ricorda le iniziative dello scorso anno, e cita la "visione eclettica" di un genio che fu "architetto, ma anche ingegnere", capace di "ridefinire la geografia di Ancona, del suo porto, valorizzandone le peculiarità". Il professor Antonello Alici, che curerà le conferenze, le definisce "il primo passo di un programma di ricerca più ampio che l’Università Politecnica coordina per disegnare una mappa delle città e dei luoghi di Vanvitelli e per promuovere visite guidate. E’ un modello di impegno da ripetere con altri protagonisti della storia architettonica delle Marche".

Raimondo Montesi