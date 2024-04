Lezioni per salvare la vita e screening: iniziative Cri

Pioggia di eventi nel week end a cura del comitato Croce Rossa. Oggi due le iniziative in programma: "In campo col camper" a Staffolo e "lezione interattiva di manovre salvavita pediatriche" a Jesi. La prima si terrà a Staffolo , dalle 9.30 alle 18.30, mettendo al centro la prevenzione uro-andrologica. L’appuntamento è organizzato dal Rotary Club - Falconara e Grotte di Frasassi con il patrocinio del comune di Staffolo e il supporto del gruppo locale dei volontari Cri, affiliato al Comitato di Jesi.

In un camper parcheggiato in piazza Leopardi, per tutta la giornata, si effettueranno visite e screening per i tumori testicolari e le malformazioni andrologiche degli adolescenti e per il carcinoma prostatico degli adulti. Per informazioni: 333 3807819. E’ Invece interamente dedicata alla tutela dei bambini la lezione interattiva di manovre salvavita pediatriche organizzata dal locale comitato Cri presieduto da Francesco Bravi , nella prestigiosa sede di Palazzo Pianetti. L’appuntamento è fissato alle 16.30 di oggi. Per prenotare c’è il seguente form: https://forms.gle/dXsdjsbTmQnHfaph9.