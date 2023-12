Lezioni pratiche dall’esterno: il percorso dell’istituto Marconi

Tagliando e cambio gomme, aggiustaggio della trasmissione meccanica, elettronica dell’auto e diagnostica, fino all’auto ibrida. Sono gli argomenti delle lezioni pratiche in orario curriculare che saranno tenute da professionisti esterni, affiancati dai docenti dell’indirizzo Mat, "Manutenzione e assistenza tecnica", dell’istituto Marconi Pieralisi di Jesi. I diversi tipi di veicolo, compresi ciclomotori e motocicli, entreranno materialmente in aula nei laboratori dell’istituto, per essere studiati, smontati e rimontati. Questo grazie anche all’affiancamento degli studenti da parte di operatori esterni del settore. È il progetto "Automotive", inserito nel piano dell’offerta formativa dell’Istituto di Jesi e proposto nelle cinque annualità dell’indirizzo Mat. Un progetto, quello coordinato dalla professoressa Paola Bartolacci, con la collaborazione del referente per il Pcto, professor Juri Vittori, frutto della partnership con aziende del territorio. Nei giorni scorsi nell’auditorium dell’Istituto percorso è stato presentato agli alunni dalla dirigente scolastica Maria Rita Fiordelmondo, dai referenti del progetto e da Chiara Cercaci, Mario Mancinelli, Simone Grossi, Marco Monti Guarnieri e Davide Dobboloni, in rappresentanza di alcune delle aziende partner. sa. fe.