Lezioni senza confini, il progetto Erasmus del liceo "Stelluti"

Tutto pronto per il progetto Erasmus, che per il liceo classico si concretizzerà dal 6 all’11 novembre. Il "caleidoscopio delle diversità", un ombrello rovesciato dove trovano posto tutti gli attori di questo meeting, è il nome dato al logo che due studenti dello "Stelluti" hanno realizzato. Il progetto è iniziato a settembre e si concluderà in Francia, nella città di Vincennes, coinvolgendo trenta studenti da 14 a 16 anni per ogni Paese.