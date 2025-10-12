L’Fc Osimo è di nuovo in testa. Loreto di scena a Potenza Picena

L’Fc Osimo con la vittoria a Castelbellino torna a comandare da solo il girone B. Oggi Loreto a Potenza Picena. Prima categoria, 4^ giornata (ore 15:30).

GIRONE B. Oggi: Filottranese-Staffolo. Ieri: Olimpia Marzocca-Borghetto 2-2, Pietralacroce-Cupramontana 7-3, Borgo Minonna-Le Torri Castelplanio 0-0, Castelbellino-Fc Osimo 1-3, Castelleonese-Real Cameranese 4-2, Cingolana-Argignano 1-1, Passatempese-Barbara Monserra 1-0.

Classifica: Fc Osimo 10; Borghetto 8; Castelleonese, Passatempese e Le Torri 7; Olimpia Marzocca e Argignano 6; Barbara Monserra e Real Cameranese 5; Pietralacroce, Filottranese e Castelbellino 4; Borgo Minonna 3; Cingolana 2; Staffolo e Cupramontana 1.

Prossimo turno: Argignano-Pietralacroce, Barbara Monserra-Olimpia Marzocca, Borghetto-Filottranese, Castelleonese-Borgo Minonna, Fc Osimo-Cupramontana, Le Torri Castelplanio-Castelbellino, Real Cameranese-Cingolana, Staffolo-Passatempese.

Girone C. Oggi: Potenza Picena-Loreto. Ieri: Elite Tolentino-Appignanese 2-2, Santa Maria Apparente-Porto Potenza 1-0, Montemilone Pollenza-Montecassiano 1-1, Pinturetta-Montegiorgio 2-3, Belfortese-Cluentina 2-1, Castelraimondo-Montecosaro 3-1, San Claudio-Portorecanati 1-0.

Classifica: Belfortese 12; Montegiorgio 10; San Claudio 9; Castelraimondo 8; Pinturetta 7; Montemilone P., Montecassiano, Appignanese e S.M.Apparente 5; Loreto e Cluentina 4; Potenza Picena, Portorecanati e Montecosaro 3; Elite Tolentino 1; Porto Potenza 0.

Prossimo turno: Cluentina-Appignanese, Loreto-Pinturetta, Montecassiano-Potenza Picena, Montecosaro-Elite Tolentino, Montegiorgio-Montemilone Pollenza, Potenza Picena-Castelraimondo, Portorecanati-Belfortese, Santa Maria Apparente-San Claudio.