L’hard rock di Ian Paice all’Astra. Risuonano le note dei Deep Purple

Qual è uno degli aggettivi più usati quando si parla di cantanti, band dischi e quant’altro? ‘Mitico’. Sembra che quasi tutti gli artisti che salgono su un palcoscenico o che pubblichino un nuovo lavoro siano mitici. Forse lo sono per i loro fan. Ma di miti veri in realtà non ce ne sono così tanti. In ambito hard rock uno di questi sono i Deep Purple. Mitici sono loro, e soprattutto i loro componenti ‘storici’.

Ebbene questa sera (ore 21.30) al Cinema Teatro "Astra" di Castelfidardo ci sarà Ian Paice, il batterista della band di ‘Smoke on the water’, colui che la lasciato il suo segno ‘ritmico’ in album come ‘Deep Purple in Rock’, ‘Machine Head’ e lo straordinario live ‘Made in Japan’, dove il suo lungo assolo all’interno del brano ‘The Mule’ ha fatto scuola per i batteristi ‘hard’ (e non solo) di mezzo mondo. Ma soprattutto, Sir Ian Paice è il componente attivo più longevo dei Deep Purple, presente fin dal disco di esordio, ‘Shades of Depe Purple’ del 1968, e in altri 21 album (considerando solamente quelli in studio) fino al 2021.

Si può capire quindi il ‘colpo’ fatto dalla società di concerti e spettacoli Universal Events di Emanuel Pàstina, tanto più che quella di Castelfidardo sarà una delle tre tappe del mini tour italiano del celebre batterista. Anzi, proprio dalla città della fisarmonica inizierà l’ennesima avventura live di Paice, che, accompagnato dalla band In Rock, farà ascoltare al pubblico tutti i maggiori successi dei Deep Purple. Ma non bisogna dimenticare che Paice è stato anche membro degli Whitesnake, gruppo formato da David Coverdale dopo la sua uscita dai Deep Purple, con cui ha realizzato alcuni dischi all’inizio degli anni Ottanta. Nota è anche la collaborazione con il grande chitarrista e cantautore Gary Moore.

Ma per raccontare l’intera carriera di Paice servirebbe un’intera pagina. Ad aprire il concerto di questa sera sarà la band Anconetana The Steel Bones, che eseguirà un mini live di brani rock inediti. Per alcuni questa data sarà doppiamente indimenticabile, visto che c’è la possibilità di incontrare l’artista prima del concerto, con la formula del ‘meet & greet’, e di assistere alle prove. Previsti sconti agli iscritti delle scuole di musica associate all’evento. I biglietti sono disponibili online sul sito www.vivaticket.com e nei vari punti vendita autorizzati. Per informazioni: 3458579012.