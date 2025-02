L’"Harmonia Temporis" di Comuzzi fa il suo debutto al Magazzino Muse

Nuova mostra al Magazzino Muse di Ancona, in via degli Aranci. E’ "Harmonia Temporis", che sarà inaugurata oggi (ore 18) nella galleria d’arte vicina alle Muse. I visitatori potranno ammirare le suggestive opere di Dafne Comuzzi, fiorentina di nascita e anconetana d’adozione, che non nasconde il proprio entusiasmo: "Mi aspetto una sala piena di persone – dice –. Vorrei che sia lo spettatore a dare ai miei quadri un suo significato personale. Cercherò di dialogare con il pubblico, aiutata dal critico e storico dell’arte Federico Pace. Ogni segno compone la grande Harmonia Temporis".

Ecco la grafica, il segno, la traccia lasciata sulla superficie delle nostre vite con un gioco di specchi spettacolare.

"I disegni sono realizzati su ritagli di giornali risalenti, che rimandano ad una dimensione temporale passata. C’è poi un inserimento di figure che rappresentano il mondo classico, fino ad immagini contemporanee. ‘Harmonia Temporis’ perché quello di oggi sarà davvero un viaggio armonico negli anni".

"Uno degli appuntamenti che difficilmente dimenticheremo – definisce così l’evento la direttrice della Galleria, Maria Antonietta Scarpari –. Dafne è un’artista di spessore, già allieva di Valeriano Trubbiani. In lei emerge un mix di tradizione e modernità".

Nata in una famiglia di pittori e musicisti (il fratello ha suonato per trent’anni con Franco Battiato), Comuzzi subisce fin da piccola l’influenza del bello: "Il contesto in cui sono cresciuta – racconta – ha influito molto sulla mia ricerca artistica. Una ricerca iniziata all’Istituto d’arte Mannucci di Ancona, che è poi proseguita all’Accademia di Belle Arti di Macerata, con quello che considero il mio vero maestro e mentore, Valeriano Trubbiani. La personalità umana e artistica e le sue lezioni dialogate mi hanno spinto a vedere le cose attraverso uno sguardo più ricco e nuovo rispetto a quello ordinario. Trubbiani è stato un insegnante carismatico che è riuscito a tirar fuori la forza del mio segno grafico. Devo moltissimo a lui, in particolare alla sua produzione grafica, e mi riferisco qui alle bellissime pirografie".

La mostra sarà visitabile fino al 9 marzo, dal giovedì alla domenica (ore 18-20). Ingresso libero.